Baseball-Bundesliga Bonn Capitals stehen im Finale um die deutsche Meisterschaft

Ausgerechnet Sascha Koch, etatmäßiger Pitcher, der nach seiner Schulterverletzung bislang nur in der zweiten Mannschaft der Capitals gespielt und dabei einen großen Bogen um den Wurfhügel gemacht hatte, sorgte mit einem Homerun für die entscheidenden Punkte. „Es war ein absolut hochklassiges Spiel zweier starker Teams“, sagte ein überglücklicher Capitals-Sportdirektor Florian Nehring, nachdem der Finaleinzug für die Capitals feststand. „Am Ende wollten wir den Sieg einen Tick mehr als die Heideköpfe.“ Nach der Siegteilung in Bonn am vergangenen Wochenende hatten die Capitals das dritte Spiel mit 4:3 gewonnen. Spiel vier der Best-of-Five-Serie ging dann mit 5:2 an die Gastgeber. Damit musste Spiel fünf am Sonntagnachmittag die Entscheidung bringen.