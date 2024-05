Bonn Capitals gegen Hamburg Stealers Auf die Kleinigkeiten kommt es an

Es geht eng zu in der Nordfraktion der Baseball-Bundesliga. Die Bonn Capitals, die Paderborn Untouchables und auch die Hamburg Stealers haben in der bisherigen Saison jeweils vier Niederlagen kassiert. Deshalb kommt den beiden Spielen am Wochenende gegen die Stealers im Stadion an der Rheinaue eine durchaus größere Bedeutung zu. Die Partien beginnen am Samstag um 17 und am Sonntag um 12 Uhr.