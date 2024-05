Baseball-Bundesliga Bonn Capitals treffen zum zweiten Mal auf die Paderborn Untouchables

Nachdem zum Auftakt der Baseball-Bundesliga die Bonn Capitals bei den Ostwestfalen antreten mussten, kommt es jetzt am Samstag ab 17 Uhr und Sonntag ab 12 Uhr zur Revanche gegen den aktuellen Tabellenführer in der Bonner Rheinaue. In der ersten Runde teilten sich beide Kontrahenten die Siege. Da in der Nordgruppe der Bundesliga nur fünf Vereine spielen, kommt es sogar noch zu einem dritten Doppelspieltag dieser beiden Mannschaften. Während die Untouchables am Maifeiertag zwei Nachholspiele gegen Köln erfolgreich bestreiten konnten, hatten die Capitals nach den Siegen gegen Dohren ein spielfreies Wochenende. Da die Ostwestfalen ihre besten Werfer in der Domstadt schonen konnten, wird die Mannschaft von Cheftrainer Stan Exeter aller Voraussicht nach auf die bewährten Starting-Pitcher Mark Harrison und Roldan Ochoa treffen. Ochoa ist den Bonnern bestens aus seiner Zeit in Dohren bekannt.