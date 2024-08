Playoffs in der Baseball-Bundesliga Capitals müssen rabenschwarzen Tag abhaken

Statt des glatten Durchmarschs soll der Einzug nun eben etwas verzögert in vier Schritten gelingen. Nach Spiel drei am Samstag um 19 Uhr in Mainz will der Nordmeister den Halbfinaleinzug am Sonntag ab 12 Uhr unter Dach und Fach bringen. Sollte trotz allem ein fünftes Duell nötig sein, beginnt das entscheidende Match nach Spiel vier am Sonntag gegen 15.30 Uhr.