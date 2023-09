Baseball-Deutschlandpokal Bonn Capitals verpassen das Finale

Die Schwäche in der Bonner Offensive sollte sich auch am Sonntag fortsetzen. Im zweiten Spiel der Serie gelangen lediglich vier Hits in neun Innings. Viel zu wenig, um die Legionäre aus dem Konzept zu bringen. Da auch Bonns japanischer Pitcher Toru Murata einen gebrauchten Tag erwischte, stand es schon nach drei Innings 6:0 für Regensburg. Bonn brauchte bis ins fünfte Inning, um überhaupt einen Hit (Luis Martin) zu landen.