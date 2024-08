Caps im Halbfinale Bonn Capitals: Von Solbachs Wurfarm hängt alles ab

Die Bonn Capitals stehen im Halbfinale um die deutsche Baseballmeisterschaft. Der Gegner in der Playoff-Serie, die am 24. und 25. August mit den ersten beiden von maximal fünf Spielen in Bonn und Heidenheim im heimischen Ballpark in der Rheinaue beginnt, heißt Heidenheim Heideköpfe – seines Zeichens der amtierende Deutsche Meister und nicht gerade der Lieblingsgegner der Capitals.