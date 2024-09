Entscheidungsspiel um die deutsche Baseballmeisterschaft Es gilt alles oder nichts für die Bonn Capitals

Was die bisherigen Leistungen von Markus Solbach, des Starting-Pitchers der Bonn Capitals in der Normalrunde und vor allem in den Playoffs um die deutsche Baseballmeisterschaft angeht, gibt es keine zwei Meinungen. „Er spielt herausragend und ist der Hauptgrund dafür, dass die Capitals so weit gekommen sind“, sagt Max Schmitz, Meistertrainer des Clubs 2022 und in dieser Saison in beratender Funktion ebenfalls nah an der Mannschaft. Am Samstag steht Solbach ab 14 Uhr im Stadion in der Bonner Rheinaue im fünften und entscheidenden Duell der Finalserie um den Titel gegen die Paderborn Untouchables wieder auf dem Wurfhügel. Keine allzu schlechten Voraussetzungen also für die dritte deutsche Meisterschaft der Capitals nach 2018 und 2022.