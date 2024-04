Heimpremiere gegen Dohren Capitals-Offensive braucht mehr Schwung

Nach zwei Auswärtsaufgaben und ebenso vielen Siegteilungen in Paderborn und Hamburg feiern die Capitals am Wochenende ihre Heimpremiere. Gegner am Samstag um 17 Uhr und Sonntag ab 12 Uhr im Stadion in der Rheinaue sind die Dohren Wild Farmers. Ein Team, das in den letzten Jahren regelmäßig die Playoffs erreicht hat und sich auch für diese Saison viel vorgenommen hat.