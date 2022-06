Baseball-Bundesliga : Bonn Capitals wollen Verfolger Paderborn auf Distanz halten

Eine harte Aufgabe steht Pitcher Sammy Steigert und den Bonn Capitals in Paderborn ins Haus. Foto: Thomas Schönenborn

Bonn Die Bonn Capitals treffen drei Tage vor dem Start des Champions Cups in Bonn noch auf ihren härtesten Verfolger in der Nord-Gruppe der Baseball-Bundesliga. Gegen die Paderborn Untouchables soll in zwei Spielen mindestens ein Sieg her.