Nach Vorfällen im Spiel gegen den SV Bornheim III FC Hafia Bonn vorläufig gesperrt

Das Kreissportgericht Köln hat die erste Mannschaft des FC Hafia Bonn vorläufig für Meisterschaftsspiele gesperrt. Das entschied die Kammer unter Vorsitz von Axel Zimmermann am Donnerstagabend nach dem ersten Verhandlungstag eines Falls, der sich um die Vorkommnisse in der Partie der Kreisliga C von Hafia beim SSV Bornheim III am 17. März dreht. Einem Hafia-Spieler wird vorgeworfen, in der Nachspielzeit einem Gegenspieler zwei Faustschläge versetzt zu haben. Zudem müssen sich zwei weitere Akteure des Teams und ein Vorstandsmitglied des Vereins wegen Schiedsrichter-Beleidigung vor dem Sportgericht verantworten.