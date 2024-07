Fechterin Anne Sauer Als Bonnerin in die Weltspitze

Liebe auf den ersten Blick war es nicht zwischen Anne Sauer und Bonn. „Ich war als Nachwuchsfechterin häufiger zu Lehrgängen am Bundesstützpunkt im Sportpark Nord und kannte nur die Umgebung. Das war für mich Bonn. Und naja…“, meint die Weltranglistensechste im Florettfechten vielsagend, ohne viele Worte zu verlieren. „Inzwischen kenne ich mich hier aus, habe den Rest gesehen und liebe Bonn.“ Seit vier Jahren lebt Sauer in der Bundesstadt, wohnt in der Altstadt. „Ich bin sehr happy hier. Meine Heimatstadt ist eine andere, aber jetzt bin ich eine Bonnerin.“ Und als solche tritt sie in wenigen Wochen bei den Olympischen Spielen in Paris an.