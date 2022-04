Anlage des BTHV : Finale um deutsche Hockey-Meisterschaft findet in Bonn statt

In Bonn wird das Finalturnier der Deutschen Hockey-Meisterschaft ausgetragen. (Archivfoto) Foto: Wolfgang Henry

Bonn In Bonn findet am ersten Juni-Wochenende das Finalturnier der deutschen Feldhockey-Meisterschaften statt. Der Ligaverband richtet das Final4-Turnier auf der Anlage des Bonner THV im Wasserland aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Heinen

Bonn wird am Pfingstwochenende zum Nabel des deutschen Feldhockeys. Am 4. und 5. Juni richtet der Ligaverband Hockeyliga e.V. als Veranstalter und Ausrichter das Final4-Turnier der deutschen Feldhockey-Meisterschaften der Damen und Herren auf der Anlage des Bonner THV im Wasserland aus. „Wir haben mehrere Bewerbungen erhalten und dazu auch noch weitere Standorte evaluiert“, erklärt Victor vom Kolke, Geschäftsführer des Ligaverbands. „Nach transparenten Kriterien hat am Ende die Anlage des BTHV den Zuschlag erhalten, weil wir hier bestmögliche Bedingungen in allen Bereichen, sowohl sportlich als auch medial und eventtechnisch vorfinden.“

Natürlich habe auch die pandemische Lage eine Rolle gespielt. „Das hat den einen oder anderen etablierten Kandidaten abgeschreckt, sodass es zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht mehr viele Bewerber gab, welche die von uns gestellten Anforderungen erfüllen konnten und trotz der bestehenden Ungewissheit weiterhin bereit waren, die Meisterschaften auf ihrer Anlage durchzuführen“, sagt vom Kolke.

Hockeydorf geplant

Auf dem Naturrasenplatz neben dem Hockeyplatz des BTHV im Wasserland wird eigens für das Turnier eine 4.500 Zuschauer fassende Tribüne aufgebaut. Für die Besucher plant der Ligaverband abseits des Hockeyplatzes ein Hockeydorf, in dem nicht nur für das leibliche Wohl gesorgt ist, sondern sich Sponsoren, Partner und weitere Aussteller präsentieren können. Auf dem Christian-Miesen-Gelände entsteht ein Parkplatz für die Besucher aus ganz Deutschland.

„Das deutsche Hockey hat eine lange Verbindung nach Bonn, schließlich wurde der Dachverband DHB im Jahr 1909 dort gegründet“, erklärte vom Kolke nach der endgültigen Vergabe am vergangenen Wochenende. Ursprünglich sollte die Vergabe bereits im Winter erfolgen, musste aber durch die vierte Coronawelle verschoben werden.

Für Frank Rosbund, den 1. Vorsitzenden des BTHV ist die Austragung des Final4 eine große Ehre. „Wir freuen uns sehr, dass Bonn nach zwei deutschen Hallenhockey-Meisterschaften nun erstmals in seiner Stadtgeschichte die Feld-DM ausrichten darf. Der BTHV wird mit seinen zahlreichen ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen für ein unvergessliches Event sorgen und den jeweils besten vier Damen- und Herrenmannschaften die verdiente Bühne bieten, um die deutschen Meister 2022 auszuspielen.“

Bei BTHV-Damentrainer Matthias Caspari laufen die Fäden der Organisation zusammen. „Wir werden zwischen 60 und 80 freiwillige Helfer benötigen“, schätzt Caspari. Am Samstag, 4. Juni, finden alle vier Halbfinalspiele der Damen und Herren statt. Nach dem erstmals ausgetragenen Spiel um Platz drei bei den Herren, das über den letzten Platz für die Teilnahme an der Euro Hockey League (EHL) entscheidet, spielen die Finalisten bei den Damen und Herren dann am Sonntag um den deutschen Meistertitel.