Im Achter bei Olympia Bonner rudert für Deutschland und US-Elite-Uni

Bonn · Ruderer Frederik Breuer ist spät in den Deutschland-Achter berufen worden. Der 22-Jährige aus Oberkassel will mit dem Flaggschiff bei Olympia eine Medaille holen und anschließend seinen Abschluss an einer der renommiertesten US-Universitäten machen.

25.07.2024 , 05:00 Uhr

Frederik Breuer startet für die Bonner Ruder-Gesellschaft (BRG). Foto: IMAGO/Sven Simon/IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Von Sebastian Siebertz Redakteur Sport