GA-Serie „Spurensuche“: Walter, Peter und Helga Mack Geschwister Mack zählten zu den besten Schwimmern der 70er

Peter Mack ist weit gefahren. Knapp 400 Kilometer sind es von seinem Wohnort Zetel im südlichen Friesland bis nach Bad Honnef zu seinem Zwillingsbruder Walter. „Ich bin kein Stadtmensch, ich bin eher das Landei in unserer Familie“, sagt der 71-Jährige. „Ich liebe die Weite, die Ruhe und das Meer.“ Und auch Schwester Helga, 67, die mittlerweile mit Familiennamen Gerold heißt und in Bornheim-Hersel sesshaft geworden ist, hat sich auf den Weg gemacht – ein Familientreffen der besonderen Art. Mal in Erinnerungen schwelgen, alte Zeiten aufleben lassen – da kommt einiges auf den Tisch.