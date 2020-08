Sportveranstaltung fällt aus : Bonn-Marathon 2020 endgültig abgesagt

Bonn Der Bonn-Marathon fällt in diesem Jahr aus. Nach der Verschiebung in den Herbst wurde der Lauf mit rund 14.000 Teilnehmern nun endgültig abgesagt. Stattdessen soll es für die Sportler eine virtuelle Alternative geben.

Die Jubiläumsausgabe des Deutsche Post Marathon muss in diesem Jahr ausfallen. Die Veranstalter haben die für den 18. Oktober geplante Laufveranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie nun endgültig abgesagt. Das teilte MMP Event am Donnerstag mit. Die 20. Ausgabe des größten Bonner Laufevents sollte ursprünglich am 26. April stattfinden, wurde aufgrund der Pandemie zunächst auf den späteren Termin im Herbst verlegt. „Nach intensiven Gesprächen mit allen Beteiligten haben wir eine gute Lösung gefunden, der Deutsche Post Marathon 2020 wird als virtueller Lauf durchgeführt“, erklärte Christian Okon, Geschäftsführer von MMP Event.