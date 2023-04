20. Deutsche Post Marathon Hier finden Sie alle Bilder zum Bonn-Marathon 2023

Jochen Uhrig hat am Sonntag den 20. Deutsche Post Marathon in Bonn bei den Männern gewonnen. Bei den Frauen siegte Sabine Burgdorf. Mehr als 11.000 Läuferinnen und Läufer bewegten sich am Sonntag durch die Straßen Bonns. Dabei haben nicht alle die volle Marathon-Distanz zurückgelegt. Viele traten auch in anderen Disziplinen an. Unsere Fotografen waren überall in der Stadt verteilt und haben die Läufer, die Zuschauer und das gesamte Treiben in Bonn mit der Kamera festgehalten. Sehen Sie hier alle Bilder.