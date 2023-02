Laufveranstaltung am 23. April : Alle Infos zum Bonn Marathon 2023

Am 23. April 2023 gehen wieder zahlreiche Läuferinnen und Läufer beim Bonn Marathon an den Start. Foto: Benjamin Westhoff

Service Bonn Der Deutsche Post Marathon Bonn findet am 23. April 2023 statt. Es ist die erste Ausgabe nach der Corona-Pandemie. Alle Infos zu dem Laufevent – von der Anmeldung bis zur Zeitmessung – im Überblick.

Nach drei Jahren coronabedingter Pause findet in diesem Jahr wieder der klassische Deutsche Post Marathon Bonn statt. Der Laufklassiker quer durch die Bundesstadt ist für den 23. April 2023 geplant. In der Vergangenheit lockte die Laufveranstaltung rund 14.000 Teilnehmende sowie bis zu 200.000 Zuschauer an.

Die Strecke beim Bonn Marathon 2023

Die klassische Strecke für die mittlerweile 20. Ausgabe bleibt nahezu unverändert: Vom Start am Belderberg im Bonner Zentrum führt die Runde zunächst über die Kennedybrücke auf die Beueler Rheinseite bis zur Rheinaue und wieder zurück über die Kennedybrücke bis ins ehemalige Regierungsviertel, am Hofgarten vorbei durch die Innenstadt bis ans Ziel. Die Marathonteilnehmer absolvieren die Runde zweimal.

Einzige Neuerung im Streckenverlauf ist ein kleiner Schlenker vorbei an der Beethovenstatue, die ursprünglich für die – ausgefallene – Ausgabe im Beethovenjahr 2020 vorgesehen war. Steigungen erwarten die Starter jeweils an den Brückenaufgängen sowie hinter dem Post Tower, ansonsten ist die Strecke flach.

Anmeldung und Startgebühren für den Bonn Marathon

Bis zum 28. Februar gilt folgende Preisstufe bei der Anmeldung: Marathon 72 Euro, Halbmarathon 54 Euro sowie Marathon-Staffel 150 Euro. Für Schüler ist die Teilnahme am Schulwettbewerb kostenlos. In den Startgebühren enthalten sind eine Medaille, ein Laufshirt, ein Garderobenbeutel, Strecken- und Zielverpflegung, physiotherapeutische Betreuung sowie eine digitale Urkunde. Die Online-Anmeldung ist bis zum 12. April geöffnet, anschließend sind Nachmeldungen nur noch auf der Marathonmesse vom 21. bis 22. April möglich. Die aktuelle Starterliste ist online einsehbar .

Startzeiten für Läufer, Handbiker, Inlineskater und Nordic Walker

Zuerst dürfen an dem Aprilmorgen die Handbiker und Inlineskater auf die Strecke (ab 8.30 Uhr). Das Startsignal für die Nordic Walker und Halbmarathonläufer wird gegen 8.45 Uhr fallen. Ab 10.30 Uhr gehen die Marathonteilnehmer sowie die Staffeln an den Start.

Marathonmesse auf dem Münsterplatz in Bonn

Am Freitag, 21. April, und Samstag, 22. April, findet zudem auf dem Bonner Münsterplatz eine Marathonmesse statt. In dem Zelt können Teilnehmende ihre Startunterlagen abholen und sich an verschiedenen Messeständen zu den Themen Laufsport, Fitness und Sportausrüstung informieren. Freitag ist das Messezelt von 10 bis 20 Uhr geöffnet, Samstag von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt zur Messe ist kostenfrei. Wer sich noch spontan für einen der Wettbewerbe nachmelden möchte, kann das ebenfalls vor Ort tun. Am Wettkampftag selbst können die Teilnehmenden ihre Startunterlagen ab 7 Uhr auf der Hofgartenwiese abholen.