Der Mann mit dem Luftballon Axel Densing ist Schlussläufer beim Bonn-Marathon

Erst wenn alle der rund 1000 Marathonläuferinnen und -Läufer die Startlinie am Belderberg überquert haben, wird sich Axel Densing langsam in Bewegung setzen. Der 55-Jährige ist der Besenläufer, das Ende des Bonn-Marathons vor dem Schlussauto – zu erkennen am roten Luftballon mit der Aufschrift „Schlussläufer“. Seine Aufgabe: mit den langsamsten Läufern ins Ziel kommen – und dabei immer das Zeitlimit von sechs Stunden im Blick behalten. Denn danach wird die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben. Eine Aufgabe, die leichter klingt, als sie ist.