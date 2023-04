Konfetti und Jubel So war die Stimmung am Streckenrand beim Bonn-Marathon 2023

Eine Stadt in Bewegung – und das schon früh am Sonntagmorgen. Um kurz nach acht Uhr sind die ersten Teilnehmer auf dem Weg auf den Belderberg, wo um halb neun die Inlinefahrer zum Halbmarathon starten: Der erste Startschuss beim Bonn Marathon 2023. Mit den Teilnehmern haben sich auch die ersten Zuschauer auf den Weg an den Start gemacht, um die Läufer und Inlinefahrer zu unterstützen.