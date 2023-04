Gegenwind am Rhein, Party im Ziel Das war der 20. Bonn-Marathon

Bereits um 8.30 Uhr am Morgen war der erste Startschuss für die Inliner gefallen, die den Marathontag eröffneten. Ein wenig später rollte das große Feld der 6681 Halbmarathon-Teilnehmer los, das aufgrund seiner Größe in fünf verschiedene Startblöcke unterteilt wurde. Der Halbmarathon stellte die im Vorfeld wohl spannendste und ausgeglichenste aller Laufdisziplinen dar. Yannik Erz von der LG Bernkastel/Wittlich sicherte sich unter den Männern in 1:09:03 die Goldmedaille, während Adele Blaise-Sohnius vom LAZ Rhein-Sieg über die halbe Distanz bei den Damen dominierte und nach 1:22:06 ins Ziel auf dem Marktplatz einlief.