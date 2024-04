Ältester Bonn-Marathon-Teilnehmer 89-jähriger Läufer verrät Geheimnis für Fitness im hohen Alter

Harrichhausen hat in diesem Jahr in kompletter Eigenregie am Marathon teilgenommen. „Die Laufgruppe hat sich durch Corona gewissermaßen aufgelöst“, seitdem laufe er meistens alleine. Im Jahr 2021 verstarb seine Frau. „Wir waren 63 Jahre lang verheiratet. Neben der Gartenarbeit und Arbeiten im Haus stellte ich mir in dieser Zeit zum ersten Mal Fragen wie: Wie koche ich und wie geht das Putzen oder Waschen?“ erinnert sich Harrichhausen. Dadurch habe er ständig was zu tun.