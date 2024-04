Ausrichtung des Bonn-Marathons Volle Breite aus der Region statt teurer Spitze aus dem Ausland

Vincent Kipchirchir muss sich keine Sorgen machen. Der Streckenrekord beim Bonn-Marathon bleibt auch in diesem Jahr fest in der Hand des Kenianers. 2:13:04 Stunden benötigte er 2008 für die 42,195 Kilometer. Was passieren muss, damit diese Bestmarke fällt? „Dafür muss sich die Ausrichtung der Veranstaltung ändern“, sagt Thomas Eickmann, ehemaliger Spitzenläufer, Sportlicher Leiter des LAZ Rhein-Sieg und Athletenbeauftragter des Bonn-Marathons. Der Lauf versteht sich als Event für Breitensportler der Region.