Jubelnde Helfer beim Bonn-Marathon 2024 „Meistens passiert hier eine Sauerei, wenn die Läufer ankommen“

In Höhe des Beethoven-Gymnasiums stehen drei Kehrmaschinen in Knallorange, dazu einige Mitarbeiter von Bonnorange. Die steigende Teilnehmerzahl merke man auch daran, dass „von Jahr zu Jahr immer mehr Müll an den Versorgungsstationen entsteht“, sagt einer von ihnen. Dieser entstehe immer schubweise, zwischendrin werde im Eiltempo gekehrt, „damit niemand ausrutscht“, fügt ein Kollege hinzu. In den Verschnaufpausen versorgen sich die Mitarbeiter mit Würstchen und Steak vom eigenen Grill. „Die Begeisterung wird auch immer größer, das bemerkt man an den jubelnden Zuschauern.“