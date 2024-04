Vorbereitung auf den Bonn-Marathon Diese Fehler sollten Läuferinnen und Läufer vermeiden

Nach wochenlangem Training wird es am Sonntag für Tausende Läufer ernst. Für einige ist das Großereignis eine geliebte Tradition, für andere das erste Langstrecken-Erlebnis. Spitzenläufer Eliah Rieck aus dem LAZ Rhein-Sieg erklärt, welche Fehler die Sportler in den letzten Tagen und in den letzten Stunden vor dem Start unbedingt vermeiden sollten.