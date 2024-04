Mögliches Format für Kinder Ein Mini-Marathon für Bonn?

In der Hauptstadt gibt es samstags vor dem großen Lauf am Sonntag seit mehr als 20 Jahren einen sogenannten Mini-Marathon. Jede Schule kann eine unbegrenzte Anzahl von Schülerinnen und Schülern melden. Eine Einzelwertung gibt es nicht. Die Schulmannschaften treten gegeneinander an. Gewertet werden die zehn besten Laufzeiten, die addiert werden. Unterteilt wird in Jungen und Mädchen sowie in verschiedene Altersklassen.