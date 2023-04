Erfahrungsbericht Gelaufen, gegangen, gelitten: GA-Volontäre laufen den Bonn-Marathon

„Möchte jemand als Staffelteam beim Bonner Marathon mitlaufen?“, fragt meine Kollegin Maike Velden in der WhatsApp-Gruppe der Volontäre des General-Anzeigers. Warum nicht?, denke ich mir. Mein Pneumologe hätte bestimmt viele Gründe aufzählen können, warum nicht. Als Asthmatikerin untrainiert zehn Kilometer laufen – zugegeben, meine Ideen sind schon besser gewesen. Gegen den Status „untrainiert“ kämpfe ich in den Wochen vor dem Staffellauf an, durch regelmäßige Übungen und Läufe. Am Tag des Bonner Marathons gehe ich als Erste an den Start und muss laut Veranstalter „nur“ 8,8 Kilometer schaffen.