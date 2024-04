Viele Rollen, vier Gewinner Neue Wertung im Inliner-Wettbewerb wegen Abbiegefehlers

Beim Bonn-Marathon ist am Sonntag ein Wettbewerb kurzfristig hinzugekommen, der so nicht vorgesehen war. Und zwar findet man in den Ergebnislisten neben der Siegerin und dem Sieger für den Inliner-Halbmarathon auch Gewinner für die Disziplin Inliner-Halbmarathon-Kurz.