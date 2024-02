12.000 Menschen und eine Giraffe Das plant der Veranstalter beim Bonn Marathon 2024

Unter anderem mithilfe einer Giraffe. Hintergrund ist ein Umstand aus dem Jahr 1948. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes tagten damals im Museum Koenig zur Eröffnungssitzung des Parlamentarischen Rats. Damals wie heute war in dem Lichthof des Gebäudes eine afrikanische Savanne zu sehen. Zwar schob man die ausgestopften Tiere zur Seite. Die Giraffe war allerdings schlicht zu groß, um sie auf Seite zu schaffen. Als Symbol wollen die Marathon-Veranstalter die Giraffe im Vorfeld und auch während des Lauftages nutzen. „Das Thema wird immer wieder an der Strecke aufgegriffen, aber ich will noch nicht zu viel verraten“, so Okon. Was schon feststeht: Das Motto spiegelt sich im Design der Laufshirts, die alle Teilnehmer erhalten, und in den Medaillen wider.