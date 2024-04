Bonn-Marathon „Die Stimmung war mega“

13.633 Läuferinnen und Läufer und damit etwa 2300 mehr als im vergangenen Jahr bei dem Neustart nach der dreijährigen Zwangspause waren am Sonntag an den Start gegangen. Mehrere 10.000 Zuschauer standen an der Strecke und feuerten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an. „Die Stimmung war mega. Echt der Knaller“, sagte Alexandra Krämer, die den Marathon in 2:56:16 Stunden für sich entschied. „Überall vor den Häusern war etwas aufgebaut. Es war ganz, ganz toll. Ich werde bestimmt nicht das letzte Mal hier gelaufen sein. Es hat echt Spaß gemacht“, sagte die Dortmunderin, die vor vielen Jahren einmal den Halbmarathon in Bonn absolvierte.