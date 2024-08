Auch Fair-Play-Preise Fußballkreis Bonn zeichnet Meister und Pokalsieger aus

Bonn · Der Bonner Fußballkreis zeichnet alljährlich Vereinsvertreter für ihre Leistungen in der abgelaufenen Saison aus. So auch in der vergangenen Woche. der Vorsitzende Jürgen Bachmann übergab die Preise.

19.08.2024 , 10:00 Uhr

Der Fußballkreis Bonn zeichnete die erfolgreichen Teams der vergangenen Saison aus. Foto: Wolfgang Henry