ATP-Challenger-Turnier im Wasserland Internationale Tennisspieler schlagen im August in Bonn auf

Unterstützt werden die Bonn Open von der Stadt Bonn, dem Deutschen Tennis Bund (DTB) und dem Tennisverband Mittelrhein (TVM). Auf einen Antrag des BTHV hat der Sportausschuss der Stadt einer Förderung des Turniers in Höhe von 30.000 Euro zugestimmt. Oberbürgermeisterin Katja Dörner ist Schirmherrin der Veranstaltung. Auch der DTB beteiligt sich finanziell. „Wir haben großes Interesse daran, die Turnierlandschaft in Deutschland auszubauen“, sagte DTB-Präsident Dietloff von Arnim am Donnerstag in Bonn. „Diese Turniere sind für unseren Nachwuchs ganz wichtig, weil der Einstieg in die Challenger Tour gelingen kann.“ Für Turniere können Wildcards an Spieler vergeben werden, die sich aufgrund ihrer bisherigen Leistungen nicht für das Turnier qualifizieren können. Heimische Akteure haben es, unabhängig davon wo auf der Welt das Turnier stattfindet, bei Wildcards naturgemäß einfacher.