Über Australien nach Paris Bonner Schwimmer geht bei Olympia an den Start

Bonn · Schwimmer Josha Salchow feiert am Dienstag, den 30. Juli, seine olympische Premiere in Paris. Der gebürtige Bonner lebte bis zuletzt in Australien und erklärt, warum er am anderen Ende der Welt den Sprung in die erweiterte Weltspitze schaffte.

11.07.2024 , 05:00 Uhr

Der gebürtige Bonner Josha Salchow nimmt in Paris erstmals an Olympischen Spielen teil. Foto: picture alliance/dpa/Michael Kappeler

Von Sebastian Siebertz Redakteur Sport