Das „Torfieber“ ist zurück Etabliertes Turnier in neuem Gewand

Zum ersten Mal waren auch Mädchenmannschaften dabei. „Uns ist es sehr wichtig, den Mädchenfußball bei all unseren Veranstaltungen sehr präsent zu haben“, erklärt Pelster. Das Angebot wurde sehr gut angenommen. Insgesamt 14 Teams spielten am Sonntagvormittag um die begehrten Pokale. „Wir haben uns dazu entschieden, bei der ersten Ausrichtung U13- und U15-Juniorinnen-Teams einzuladen. In den jüngeren Altersbereichen herrscht bei den Mädchen ja häufig noch kein geregelter Spielbetrieb“, so Pelster. Gewinner bei der U13 wurde die DJK Südwest Köln, während bei der U15 der Oberkasseler FV (OFV) den Gesamtsieg erspielte.