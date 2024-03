Para-Taekwondoka hat große Ziele Rajae Akarmach will Gold bei den Paralympics holen

Die Ungewissheit war groß, und auch die Furcht. „Ich habe alles hinter mir gelassen: das Studium, den Job, meine Freunde. Alles für meinen großen Traum“, sagt Rajae Akarmach. Das war 2022, damals zog die junge Marokkanerin von Leipzig nach Bonn, weil sie in der Bundesstadt auf bessere Unterstützung, größere Förderung gehofft hat. Die richtige Entscheidung, denn der erste große Schritt auf dem Weg zur Erfüllung ihres Traumes ist ihr bereits gelungen: Die Qualifikation zu den Paralympischen Spielen 2024. Den letzten will sie im August in Paris gehen: „Ich will Gold holen. Nicht Bronze oder Silber – ich will Gold“, sagt sie mit dem Brustton der Überzeugung.