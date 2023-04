Werbeeinnahmen im Amateursport Sponsoren sichern Sportvereinen in Bonn das Überleben

„Bonner Sport lebt davon, dass Bonner Unternehmen Bonner Vereine unterstützen“ – so klar formuliert es Christian Schmidt-Preuß, Sponsoring-Leiter beim Bonner SC und bezieht seine Aussage dabei ausdrücklich über die Grenzen von Bonns größtem Fußballverein hinaus. Der Sport in der Region und die Unternehmen vor Ort müssten zusammenhalten. Von alleine passiert das jedoch nicht. Auch im Lokal- und Amateursport ist Sportsponsoring längst ein Geschäft, dass sich in vielen Bereichen den Bedingungen im Profibereich annähert und doch ein ganz eigenes ist.