Rund 460 Angebote “Sport im Park“ startet am 29. April auf Bonner Wiesen

Inzwischen haben in neun Saisons jeweils 20.000 Menschen mitgemacht. 20 Wochen lang läuft das Programm von Montag bis Freitag. Es gibt 23 Angebote pro Woche und 460 pro Saison. Im Hofgarten, am Beueler Rheinufer, am Rochusplatz in Duisdorf, im Bad Godesberger Kurpark sowie im Römerbad und im Hardtbergbad lädt „Sport im Park“ zum Mitmachen ein. Jeder kann überall einfach dazukommen und sich beteiligen. „Es ist eine Werbeveranstaltung im besten Sinne für die Bonner Vereine“, sagt Seibert, denn neben den Teilnehmern, denen das Unverbindliche an den Veranstaltungen gefällt, gibt es auch diejenigen, die zum Ende der „Sport-im-Park“-Saison Vereinsmitglied werden und dort weitermachen.