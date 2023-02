NRW-Förderprogramm : Bonner Sportvereine können sich über 450.000 Euro freuen

Bonn Dank einer Förderoffensive für den Breitensport, die die NRW-Landesregierung ausgerufen hat, dürfen sich Sportvereine in Bonn über eine Finanzspritze freuen. Das Geld ist aber zweckgebunden und muss beantragt werden.

Die NRW-Landesregierung hat ein Förderprogramm zur Digitalisierung des Breitensports gestartet, das den Bonner Sportvereinen zugutekommt. Laut Mitteilung des Stadtsportbundes Bonn (SSB) umfasst das NRW-Programm insgesamt 30 Millionen Euro, die sich aus Fördergeldern der EU speisen. 450 000 Euro aus dem Topf erhält der Stadtsportbund, der das Geld an seine 360 Mitgliedervereine in Bonn weiterleitet.

Im Einzelnen sollen die Sportvereine und Sportorganisationen bei der Anschaffung von PCs, Laptops, Tablets, digitalen Smartboards oder Videokonferenzsystemen unterstützt werden und darüber hinaus etwa in eine energetisch nachhaltige digitale Steuerungstechnik für die Heizungsanlage im Vereinsgebäude investieren können. „Das Förderprogramm bietet gerade für kleinere Vereine eine Riesenchance, sich im Bereich der Digitalisierung zukunftsgerecht auszustatten, und wir sind der Landesregierung sehr dankbar, dass sie an den organisierten Sport in NRW gedacht hat“, sagte Ute Pilger, 1. Vorsitzende des SSB. „Das ist für uns auch ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber dem ehrenamtlichen Engagement, das in den Sportvereinen Tag für Tag geleistet wird. Wir hoffen, dass sich alle Vereine am Förderprogramm beteiligen werden.“