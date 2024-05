Von Mittelrheinliga bis Kreisliga A Das sind die Auf- und Absteiger im Amateurfußball in der Region

Die letzten Partien der Saison sind gespielt. Am Pfingstmontag endete die Fußball-Seniorensaison in Bonn und der Region. Dadurch stehen nun auch die Auf- und Absteiger in den verschiedenen Ligen fest. Positiv hervorzuheben ist hier der FV Bad Honnef, der nach einem Jahr in der Bezirksliga wieder in die Landesliga zurückkehrt.