Projekt für Kinder- und Jugendschutz in Bonn Vereine können neue Trainer polizeilich überprüfen lassen

In der Praxis soll das folgendermaßen laufen: Wenn ein Trainerkandidat bei einem Verein im Kinder- und Jugendbereich anfangen will, erhält er vom Club ein Merkblatt mit Informationen und eine Einverständniserklärung zu dem Projekt. Diese schickt der Verein, vorausgesetzt der Trainer stimmt zu, an den FVM, der Verband leitet die Unterlagen an die Polizei weiter. Diese wiederum überprüft den Trainer auf kinder- und jugendschutzrelevante Erkenntnisse. Die Prüfung umfasst Gewalt-, Sexual-, Betäubungsmittel- und Rauschgiftdelikte.