Serie Ehrenamt Ein Pionier in Sachen Jugger

So ein wenig erinnert der Abstellraum an eine mittelalterliche Rüstkammer. Fein säuberlich in Reih und Glied stehen die langen Stäbe, Schilder, Schwerter und Ketten mit ihren Schaumgummi-Enden in den eigens aufgestellten Regalen. Fast eine ganze Kompanie könnte Jonas Breull-Wierschem mit den Gerätschaften in seinem Lager bestücken. Einen großen Teil davon hat er selbst hergestellt, viele davon haben auch schon ausgedient, weil die heutzutage verwandten Materialien viel stabiler und vor allem deutlich leichter sind als noch vor zehn Jahren. Breull-Wierschem hat sie dennoch alle aufbewahrt, hier im Zentrallager des Clubs. Und wenn er zum Training fährt, nimmt der 32-Jährige auch stets rund ein Dutzend davon mit – zumeist in einem riesigen Sack auf seinem Fahrrad.