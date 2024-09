Nächste Bonner Halle dicht Zweitliga-Start der Talents Bonn/Rhöndorf geplatzt

Das hatten sich die Talents Bonn/Rhöndorf anders vorgestellt: Der Saisonstart der Basketballerinnen in die Zweitliga-Saison gegen Bielefeld fällt aus. Am Freitagnachmittag wurde die Halle im Pennenfeld kurzfristig gesperrt. Der Versuch, auf die Schnelle eine Alternative Austragungsstätte zu finden scheiterte an der allgemeinen Hallensituation in Bonn, auch ein Heimrechttausch mit Bielefeld gelang nicht mehr. Da es sich aufgrund des Defekts im Pennenfeld um eine Absage aufgrund „höherer Gewalt“ handelt, wir die Partie zu einem späteren Zeitpunkt neu angesetzt.