A-Jugend-Handballer im Final Four Bonner Talente auf Augenhöhe mit dem THW Kiel

Spieler und Trainer bezeichnen die Erfahrung als emotionalen Höhepunkt und Gänsehautmoment – ganz ungetrübt ist die Freude jedoch nicht. Denn der Heimsieg wurde in der Fremde eingefahren. Weil die Hallen der Stammvereine wie die an der Gesamtschule in Beuel oder an der Ringstraße zu klein sind oder nur eingeschränkt mit Haftmitteln wie Harz genutzt werden dürfen, bot die Stadt Bonn als Ausweichquartier die Halle im Tannenbuscher Schulzentrum an. Diese war aber für den Andrang zu klein. So wich die JSG nach Königswinter-Oberpleis aus. Auch das Final Four am Sonntag wird in der Heimspielstätte der HSG Siebengebirge und nicht in Bonn stattfinden.