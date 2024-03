Erfolgreicher Bonner Profitänzer Partnerwechsel auf dem Tanz-Parkett

Außerdem möchten die beiden vermitteln, „beim Tanzen nicht in Schubladen zu denken“, sondern beweisen, „dass man Stile auch mischen kann“. So kommen in der Kür unter anderem auch Breakdance-Elemente vor. Für die Zukunft hat sich das Paar viel vorgenommen: „Natürlich möchte man so viel wie möglich erreichen. Vor 20 Jahren hätte ich gesagt: Ich will unbedingt Weltmeister werden. Heute ist mir das Wichtigste, das Maximale aus mir herauszuholen, und zu zeigen, dass Tanzen meine große Leidenschaft ist“, so Rudi.