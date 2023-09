Knappe Entscheidung im Tennis Bonner THV

So ging es mit 2:4 in die Doppel, die dadurch alle drei gewonnen werden mussten. Und es wurde super spannend. Nachdem das erste und dritte Doppel jeweils in zwei Sätzen an Bonn gingen, musste beim Gesamtstand von 4:4 im zweiten Doppel der Match-Tiebreak die Entscheidung bringen. Und hier setzten sich Frederichs und Joao Coronado Pinho letztlich mit 10:7 durch und machten so den Aufstieg perfekt.