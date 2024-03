Boxer aus Niederkassel Leondrit Gashi kämpft um Junioren-WM-Titel

Die Vorbereitungen auf den Kampf am 20. April sind bereits in vollem Gange, Gashi und sein Trainerteam liegen gut im Zeitplan. Dennoch werden die nächsten sechs Wochen für den jungen Boxer kein Kinderspiel: „Leondrit muss bis zum Kampf noch einiges tun, also spaßig wird das für ihn nicht“, sagte sein Trainer lachend. Mit Blick auf die Herausforderung in München zeigte er sich zuversichtlich: „Über eine Niederlage mache ich mir keine Gedanken. Wir werden den Kampf gewinnen.“