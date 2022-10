Fußball-Mittelrheinliga : Brisantes Derby zwischen Friesdorf und dem BSC

Burak Yesilay (links) hofft auf einen Derby-Sieg mit dem Bonner SC gegen Blau-Weiß Friesdorf. Foto: Boris Hempel

Bonn Das erste Derby zwischen dem Bonner SC und Friesdorf in der Fußball-Mittelrheinliga steht an. Es geht um mehr als Punkte.

Aussagen zu einem Auswärtsspiel könnte Lukas Sinkiewicz eigentlich vorgefertigt aus der Schublade holen. Denn noch immer wartet der Cheftrainer des Fußball-Mittelrheinligisten Bonner SC auf das erste Erfolgserlebnis seiner Mannschaft auf fremdem Platz. Und immer wieder muss der 37-Jährige darauf hinweisen, wie wichtig es für den weiteren Saisonverlauf wäre, auswärts zu gewinnen.

Immer wieder aufs Neue hofft der Ex-Profi darauf, dass seine Spieler endlich einmal die Bedingungen auf gegnerischem Platz verinnerlichen und entsprechend dagegenhalten. Die nächste Auswärtsaufgabe für den Regionalliga-Absteiger steht unter ganz besonderen Vorzeichen. Denn am kommenden Sonntag, ab 15.30 Uhr, steht an der Friesdorfer Margaretenstraße das erste Stadtderby zwischen dem FC Blau-Weiß Friesdorf und dem BSC auf dem Spielplan. „Natürlich ist da eine Prise mehr Würze drin als in den anderen Spielen“, sagt FC-Trainer Thomas Huhn. Eine Ansicht, die auch sein Trainerkollege teilt. „Es ist ein Derby, in dem die Rivalität zwischen den Vereinen sicherlich eine Rolle spielt“, sagt Sinkiewicz. Beide Trainer sind demnach gefragt, ihre Akteure einzufangen, um nicht übermotiviert ins Spiel zu gehen. Das trifft vor allem für die Gastgeber zu, bei denen einige Spieler wie Merschad Kardan, Samir Akredi oder Ibish Ibishi eine BSC-Vergangenheit haben.

Sinkiewicz: Geduld ist ein wichtiger Faktor

Für Friesdorf gilt es, den freien Fall nach den deftigen Schlappen gegen Wegberg-Beeck, Freialdenhoven und vor allem Königsdorf weiter abzubremsen. „Beim 1:1 in Hürth ist uns das schon ganz gut gelungen“, sagt Huhn. Wichtig sei es, dass die Mannschaft ein Ziel verfolgt und kein Team auf dem Platz steht, dass elf Ziele hat.

„Die Jungs, die in Hürth auf dem Platz standen, haben bewiesen, dass sie in der Liga mithalten können. Daran wollen wir auch gegen den BSC anknüpfen“, sagt der FC-Coach, der personell aus dem Vollen schöpfen kann.

Für Sinkiewicz ist in Friesdorf Geduld ein wichtiger Faktor. „Dass wir geduldig spielen können, haben wir gegen Glesch-Paffendorf gezeigt.“ Am vergangenen Freitag fielen die vier Tore zum 4:0-Erfolg erst in der Schlussviertelstunde. Tim Schirmer und Burak Yesilay trafen jeweils doppelt. Beide Akteure haben auch in Friesdorf gute Chancen, von Beginn an dabei zu sein. Zumal mit Ergün Yildiz ein wichtiger Offensivspieler in Reihen des BSC nach einer Sprunggelenksblessur auf der Kippe steht und Yesilay im Pokalspiel gegen Breinig beim 7:0-Erfolg einen lupenreinen Hattrick erzielte (der GA berichtete).

Friesdorfs Trainer Huhn beobachtet den BSC im Pokal