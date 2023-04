Brunetto nimmt Bonner in die Pflicht BSC will die Spannung an der Tabellenspitze hochhalten

Warum aber seine Spieler in den ersten 45 Minuten meist hinterhergelaufen und nicht in die Zweikämpfe gekommen seien, sei nur schwer zu erklären. „Alle reden von der gewissen Gier“, sagt Brunetto. „Aber fragen sie einmal die Trainer oder Spieler des FC Bayern München oder anderer Mannschaften, die ihre Spiele meistens aus Gründen einer zu passiven Spielweise verloren haben. Keiner von ihnen wird am Ende eine plausible Erklärung haben.“