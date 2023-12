Serie Ehrenamt Michael Schäfer trägt das Bundesverdienstkreuz mit Stolz

Ex-Oberbürgermeister Jürgen Nimptsch hatte seine helle Freude. Die Kombination, für die der damalige Bonner Verwaltungschef dem netten Herren ihm gegenüber das Bundesverdienstkreuz am Bande überreichen durfte, hatte der SPD-Politiker so auch noch nicht erlebt. „Er sagte lachend: ,Ich nehme an, ihre Mannschaft hat die besten Zähne in der Region’“, erinnert sich Michael Schäfer noch sehr gut an die Zeremonie 2014 im alten Rathaus. Denn Schäfer wurde an diesem Tag gleich in doppelter Funktion ausgezeichnet: als langjähriger Volleyball-Trainer und für seinen Einsatz für soziale Zahnheilkunde bei Kindern und Jugendlichen.