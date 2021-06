Baseball-Bundesligist spielt in Solingen : Capitals Bonn holen neuen Pitcher

Bonn Der Baseball-Bundesligist Bonn Capitals tritt am Donnertstag in Solingen an. Mit Marcus Jensen kommt ein neuer Pitcher zu den Caps.

Bei sechs Spielen in nur acht Tagen kommt es auf eine große Pitcherriege an. Denn besonders die Werfer werden im Baseball stark beansprucht. Deshalb haben die Capitals mit Blick auf den Champions Cup und die Playoffs auf dieser Position noch einmal nachgelegt: Mit Marcus Jensen kommt ein US-Amerikaner nach Bonn, der zuletzt in Brünn in Tschechien aktiv war. In jungen Jahren hat der 29-jährige Rechtshänder in der Organisation der Tampa Bay Rays gespielt, bevor er anschließend in verschiedenen Independent Ligen in den USA und Kanada auflief.