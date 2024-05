Baseball-Bundesliga Capitals feiern Doppelsieg gegen die Cardinals

Den Gegner zu studieren, stand bei den Trainern des Baseball-Bundesligisten Bonn Capitals und Cologne Cardinals eher nicht auf der Tagesordnung. Dafür waren die Erinnerungen noch zu frisch. Denn erst am Donnerstag standen sich beide in Köln zu einem Doppelspieltag gegenüber, der mit einer Siegteilung endete. Die Spiele drei und vier in der Bonner Rheinaue gingen diesmal klar an die Capitals. Nach dem 5:1 am Samstag gewann das Team von Trainer Stan Exeter am Sonntag überlegen mit 13:3.